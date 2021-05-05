В Европе задержан 31 участник одной из самых могущественных ОПГ в мире

На территории нескольких стран Европы сотрудники полиции провели операцию, задержав 31 представителя одной из самых могущественных в мире ОПГ ндрангета. Об этом сообщили в Европоле.

В спецоперации были задействованы около 800 полицейских и сотрудников налоговых органов Германии и Италии. 31 человека задержали, а в домах у 65 прошли обыски. В результате оперативники изъяли несколько сотен тысяч евро, оружие, кокаин, бриллианты, два автомобиля класса люкс и не только. Все банковские счета и другие активы подозреваемых заморожены.