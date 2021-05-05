В Европе задержан 31 участник одной из самых могущественных ОПГ в мире
В спецоперации были задействованы около 800 полицейских и сотрудников налоговых органов из разных стран. В результате оперативники изъяли несколько сотен тысяч евро, оружие, кокаин, бриллианты, два автомобиля класса люкс и не только.
Фото © Facebook / Direzione Investigativa Antimafia — Ministero dell'Interno
В Европе задержан 31 участник одной из самых могущественных ОПГ в мире. Видео © Twitter / Europol
На территории нескольких стран Европы сотрудники полиции провели операцию, задержав 31 представителя одной из самых могущественных в мире ОПГ ндрангета. Об этом сообщили в Европоле.
‘Ndrangheta mafia busted in 🇮🇹 and 🇩🇪 - 31 arrests 👊— Europol (@Europol) May 5, 2021
Supported by #Europol and @Eurojust , a new major operation against international #drugtrafficking and #moneylaundering took place in the context of a joint investigation team.
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В спецоперации были задействованы около 800 полицейских и сотрудников налоговых органов Германии и Италии. 31 человека задержали, а в домах у 65 прошли обыски. В результате оперативники изъяли несколько сотен тысяч евро, оружие, кокаин, бриллианты, два автомобиля класса люкс и не только. Все банковские счета и другие активы подозреваемых заморожены.
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Аресты и конфискации прошли на территории Италии, Германии, Румынии и Испании. Отмечается, что задержанные подозреваются в организации наркотрафика и отмывании денег.
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