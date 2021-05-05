Избил за недержание и выгнал на улицу: в Саранске зоозащитники забрали больного пса у хозяина-живодёра
Активисты сообщили о планах написать на мужчину заявление в полицию за жестокое обращение с животными.
Кадр из видео © VK / saransk_photo
Зоозащитники забрали пса у хозяина-живодёра. Видео © VK / saransk_photo
Саранские зоозащитники отобрали пса у постоянно избивавшего его хозяина. Об этом сообщает местный портал "Газета 13".
Подъездная камера записала, как садист избивает своего девятилетнего питомца Нельсона за то, что тот страдает недержанием. На кадрах видно, как вместо того, чтобы отвести собаку к ветеринару, мужчина, держа пса за пасть, наносит ему по корпусу мощные удары кулаками, после чего выгоняет животное на улицу.
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Сейчас пёс находится в надёжных руках защитников животных, где ему не грозят побои. Там сообщили, что намерены написать на живодёра заявление в полицию за жестокое обращение с животными.
Ранее под Волгоградом главу поселения заподозрили в издевательствах над собакой. По неподтверждённой информации, мужчина связал животному лапы, а затем выбросил в мусорный контейнер.
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