Постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул западных коллег по Совбезу в нежелании слушать неудобную правду о событиях на востоке Украины. Об этом он заявил на неформальном заседании Совета безопасности ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине".

Мероприятие состоялось 5 мая по видеосвязи. На нём выступили участники событий в Одессе. В частности, на заседании свою историю поведала жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. На Западе же предпочли не направлять на мероприятие своих постпредов. Вместо этого Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в попытке "снова продвинуть ложный сюжет об Украине".

Небензя отметил, что западные коллеги "активно защищают каждое действие украинских властей, обвиняя Россию и русскоговорящее население этой страны в блокировке урегулирования конфликта на Украине". По его мнению, иностранные коллеги называют российской пропагандой любую неудобную информацию.

"Всё, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом", — подчеркнул Небензя.

Ранее Лайф сообщал о том, что вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс ушёл с повестки дня, потому что по нему не удалось найти компромисс. По мнению главы ДНР, у Киева было такое понимание их миссии в регионе, которое не могли допустить ни Россия, ни Донецк с Луганском.

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