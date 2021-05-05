Житель Забайкалья застрелил троих человек и покончил с собой

В селе Жидка Балейского района Забайкалья мужчина застрелил троих человек и покончил с собой. Как сообщает СУ СК РФ по краю, возбуждено уголовное дело.

"Житель села Жидка 1986 года рождения из-за неприязненных отношений выстрелами из неустановленного оружия убил трёх человек: 26-летнюю сожительницу, её 18-летнего брата, а также мужчину 1986 года рождения. После этого покончил с собой", — уточнили в управлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят опытные криминалисты. Само дело находится на контроле руководства следственного управления. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек).

Ранее жительнице Перми было предъявлено обвинение по статье "Убийство двух лиц". Девушка зарезала пожилых родственников, недовольных её образом жизни. Сначала она пыталась списать вину на некоего преступника, но затем всё-таки созналась.

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