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Во Франции полицейский погиб в перестрелке с преступниками

По предварительным данным, стрелок скрылся на самокате. Подозреваемого и его сообщника разыскивают.

5 мая 2021, 19:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/F_Desouche" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fdesouche.com</a></p>

Фото © Twitter / Fdesouche.com

Один полицейский погиб во время операции по задержанию торговцев наркотиками в центре французского Авиньона. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Один из наших полицейских был смертельно ранен сегодня во время операции в Авиньоне. Выражаю соболезнования его близким и всей полиции страны... Мы сделаем всё, чтобы это преступление не осталось безнаказанным", — написал он в "Твиттере".

В свою очередь глава МВД Жеральд Дарманен уточнил, что стражей порядка обстреляли во время операции против наркоторговцев. Министр уже направился в Авиньон. По данным местных СМИ, стрелок скрылся с места преступления на самокате. Подозреваемого и его сообщника разыскивают.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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