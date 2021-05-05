Меган Маркл окончательно победила в суде из-за публикации британского таблоида

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл выиграла иск в Высоком суде Лондона против таблоида Mail on Sunday. Это издание провинилось тем, что опубликовало текст частного письма Меган её отцу Томасу Марклу. Данные действия были вторжением в частную жизнь герцогини, а также нарушением её авторских прав.

Как сообщал Лайф, формально Меган выиграла дело ещё в феврале, однако адвокаты компании — издателя газеты Mail on Sunday — Associated Newspapers Ltd (ANL) не унимались. Как пишет Chicago Tribune, они три месяца назад потребовали от суда рассмотреть аргументы ответчика относительно того, что соавтором текста письма являлся бывший ассистент герцогини Сассекской Джейсон Кнауф.

Позиция ANL заключалась в том, что, если Кнауф действовал "от имени короны", то и частным письмо считаться не может. Однако на последнем заседании судья Марк Уорби заслушал показания юристов Букингемского дворца и ознакомился с заявлением самого Кнауфа, которые не подтвердили позицию представителей компании. Таким образом, Маркл вышла абсолютной победительницей из этой тяжбы.

Напомним, в октябре 2019 года принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид и его издателя Associated Newspapers за публикацию частного письма герцогини Сассекской. По словам Гарри, его содержание изменили таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о Меган.

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