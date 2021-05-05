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Число анкет на "Бессмертный полк онлайн" превысило 3,3 миллиона

Среди них и многие публичные люди, например вдова Василия Ланового — артистка Ирина Купченко, актёр Игорь Петренко, артист Олег Газманов и певица Полина Гагарина.

5 мая 2021, 19:15

Акция "Бессмертный полк" в Москве, 2019 год. Фото © EPA/ТАСС

Проект "Бессмертный полк онлайн" уже второй год показывает свою востребованность в обществе. Старт приёма заявок был дан две недели назад. За это время к прошлогодним более чем 2,5 миллиона анкет присоединилось свыше 800 тысяч новых участников. Среди них немало известных личностей, сообщили Лайфу организаторы проекта.

"Акцию поддержала вдова недавно ушедшего Василия Семёновича Ланового, народного артиста СССР, сопредседателя Центрального штаба "Бессмертного полка России" — народная артистка РФ Ирина Купченко, а также народный артист России Олег Газманов, актёр театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина", — рассказали в ООД "Бессмертный полк России".

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Также отмечается, что в прошлом году трансляция "Бессмертного полка" продолжалась более 20 суток. В этом году, благодаря партнёрам, потоки трансляции будут разбиты по регионам и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. В связи с этим приём новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все потоки.

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Большое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тысяч модераторов — это добровольцы из "Бессмертного полка России", движения "Волонтёры Победы", а также им помогает нейросеть Сбербанка. Они уже пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников.

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Организаторы напоминают, что трансляция акции "Бессмертный полк онлайн" пройдёт во всех регионах страны 9 Мая, начало в 15:00 по местному времени. Посмотреть можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", на телеканалах и в онлайн-кинотеатрах Оkko, Ivi.ru, More.tv, платформе "Смотрим.ру".

Как стало известно ранее, в 2021 году традиционное шествие "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате и состоится 9 Мая. Однако, если позволит эпидемиологическая ситуация, в городах России может пройти и традиционное очное шествие, которое организаторы акции наметили на 24 июня.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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