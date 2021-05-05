Житель Кубани сознался в убийстве 26-летней давности, но тюрьма ему не грозит

Кубанские полицейские оказались очень сильно удивлены пришедшему к ним сдаваться 58-летнему мужчине, который сознался в том, что 26 лет назад убил 14-летнего мальчика. Об этом сообщает kp.ru.

Этот висяк в архивах полиции находился с 1994 года. У дела не было ни свидетелей, ни записей с камер, ни тела убитого, ни признаков борьбы на месте преступления, а у хозяина дома, в котором произошло убийство, было идеальное алиби, мол, находился в отъезде.

Однако затем владелец дома пришёл в полицию и сказал, что больше не может жить с чувством вины, которое терзало его каждый день с того злополучного момента. Поэтому он без лишних слов написал чистосердечное, в котором указал, что совершить такой поступок его заставил страх за жизнь членов его семьи.

Оказалось, что 14-летний подросток повздорил с ним и начал угрожать его жене и дочери палкой с острым концом. Мужчина испугался за жизнь родных, поэтому выбил палку из рук мальчика, но того это только больше раззадорило. Тогда владелец дома нанёс два удара палкой подростку по голове, из-за чего тот скончался. После этого убийца спрятал его тело в сарае, а позже, под покровом ночи, сбросил в реку.

Впрочем, несмотря на признание, наказание ему, скорее всего, не светит, так как, согласно законодательству РСФСР, действовавшему в то время, сроки давности по категории преступлений, к которым относилось и убийство, истекают через 15 лет.

Ранее Лайф писал о россиянине, который признался в жестоком убийстве 15-летнего подростка. 35-летний мужчина заявил, что совершил столь зверское преступление из личной ненависти.

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