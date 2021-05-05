Напоминает фильм-катастрофу: лесной пожар под Курганом застал врасплох автомобилистов

Лесной пожар под Курганом застал врасплох автомобилистов. Видео © Instagram / petroffskiy

В Курганской области продолжают полыхать пожары. Несколько дней назад там горели заброшенные дачи и жилые дома, а теперь близ села Белозерское горит трава.

В соцсетях появились кадры, снятые очевидцами практически в самом эпицентре пожара. На них видно, как автомобилистам приходится пробираться через густой дым и золу. Видимость внутри пелены практически нулевая, поэтому единственный ориентир для водителей — это фары двигающегося впереди транспорта. Происходящее напоминает настоящий апокалипсис, и неудивительно, что обстановка внутри автомобиля, из которого снято видео, напряжённая.

По данным местных СМИ, в Главном управлении МЧС по региону считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Впрочем, никаких данных о пострадавших или нанесённом ущербе спасателям не поступало.

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