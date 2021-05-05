Напоминает фильм-катастрофу: лесной пожар под Курганом застал врасплох автомобилистов
Видимость внутри пелены практически нулевая, поэтому единственный ориентир для водителей — это фары двигающегося впереди транспорта.
Лесной пожар под Курганом застал врасплох автомобилистов. Видео © Instagram / petroffskiy
В Курганской области продолжают полыхать пожары. Несколько дней назад там горели заброшенные дачи и жилые дома, а теперь близ села Белозерское горит трава.
В соцсетях появились кадры, снятые очевидцами практически в самом эпицентре пожара. На них видно, как автомобилистам приходится пробираться через густой дым и золу. Видимость внутри пелены практически нулевая, поэтому единственный ориентир для водителей — это фары двигающегося впереди транспорта. Происходящее напоминает настоящий апокалипсис, и неудивительно, что обстановка внутри автомобиля, из которого снято видео, напряжённая.
По данным местных СМИ, в Главном управлении МЧС по региону считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Впрочем, никаких данных о пострадавших или нанесённом ущербе спасателям не поступало.
Напомним, несколько дней назад в Курганской области сгорело семь частных домов. На следующий день в пригороде Кургана загорелись заброшенные дачи, в результате чего пожарным пришлось применять даже авиацию. По предварительным данным, возгорание произошло по вине нетрезвых жителей, которые подожгли сухую траву.
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