Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Следят лучшие врачи": В команде Бузовой подтвердили госпитализацию певицы и рассказали о её состоянии

Также появилась пара догадок на тему того, зачем телеведущую в срочном порядке положили в больницу.

5 мая 2021, 18:58
3407
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Команда Ольги Бузовой подтвердила факт госпитализации телеведущей. Об этом сообщает kp.ru с ссылкой на слова её пиар-директора Антона Богославского.

"Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за её состоянием следят лучшие врачи", — сказал он.

Перенёсшая инсульт сестра Бузовой показала, как восстанавливается после болезни

Перенёсшая инсульт сестра Бузовой показала, как восстанавливается после болезни

Отмечается, что есть две версии того, зачем Бузовой понадобилась операция. Первая заключается в том, что телеведущая получила травму во время подготовки к прошлогоднему шоу "Ледниковый период". Вторая теория — резкое ухудшение зрения у поп-дивы. Однако её команда воздержалась от комментариев и не стала ни подтверждать, ни опровергать эти данные.

Напомним, что ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Ольги Бузовой. Тогда её мать и команда отказались комментировать данное происшествие.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1