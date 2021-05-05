"Следят лучшие врачи": В команде Бузовой подтвердили госпитализацию певицы и рассказали о её состоянии
Также появилась пара догадок на тему того, зачем телеведущую в срочном порядке положили в больницу.
Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Команда Ольги Бузовой подтвердила факт госпитализации телеведущей. Об этом сообщает kp.ru с ссылкой на слова её пиар-директора Антона Богославского.
"Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за её состоянием следят лучшие врачи", — сказал он.
Отмечается, что есть две версии того, зачем Бузовой понадобилась операция. Первая заключается в том, что телеведущая получила травму во время подготовки к прошлогоднему шоу "Ледниковый период". Вторая теория — резкое ухудшение зрения у поп-дивы. Однако её команда воздержалась от комментариев и не стала ни подтверждать, ни опровергать эти данные.
Напомним, что ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Ольги Бузовой. Тогда её мать и команда отказались комментировать данное происшествие.
Выбор редакции
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Ольги Бузовой
Клава Кока заинтриговала поклонников снимком в свадебном платье с помолвочным кольцом
Меган Маркл окончательно победила в суде из-за публикации британского таблоида
В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе
Житель Забайкалья застрелил троих человек и покончил с собой
Комментариев: 0