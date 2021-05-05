"Следят лучшие врачи": В команде Бузовой подтвердили госпитализацию певицы и рассказали о её состоянии

"Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за её состоянием следят лучшие врачи", — сказал он.

Отмечается, что есть две версии того, зачем Бузовой понадобилась операция. Первая заключается в том, что телеведущая получила травму во время подготовки к прошлогоднему шоу "Ледниковый период". Вторая теория — резкое ухудшение зрения у поп-дивы. Однако её команда воздержалась от комментариев и не стала ни подтверждать, ни опровергать эти данные.