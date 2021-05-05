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Четыре человека погибли в массовом ДТП с грузовиком под Владимиром

После смертельной аварии движение на участке трассы было перекрыто.

5 мая 2021, 19:23
<p>Фото © Александр Артеменков / ТАСС</p>

Фото © Александр Артеменков / ТАСС

В результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области погибло четыре человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, ДТП произошло 5 мая около 20:40 на автодороге Касимов — Муром — Нижний Новгород между деревнями Кесово и Тургенево.

"По предварительной информации, произошло столкновение трёх легковых автомобилей и одного большегруза. По состоянию на 21:30 известно о четверых погибших", — рассказали в управлении.

После смертельного ДТП движение на участке трассы было перекрыто.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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