Четыре человека погибли в массовом ДТП с грузовиком под Владимиром
После смертельной аварии движение на участке трассы было перекрыто.
Фото © Александр Артеменков / ТАСС
В результате столкновения трёх легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области погибло четыре человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, ДТП произошло 5 мая около 20:40 на автодороге Касимов — Муром — Нижний Новгород между деревнями Кесово и Тургенево.
"По предварительной информации, произошло столкновение трёх легковых автомобилей и одного большегруза. По состоянию на 21:30 известно о четверых погибших", — рассказали в управлении.
После смертельного ДТП движение на участке трассы было перекрыто.
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