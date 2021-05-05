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Россиянка скрыла беременность от родственников и задушила ребёнка

Тело младенца она скрывала в одном из сёл Кабардино-Балкарии, хранила его в кладовке завёрнутым в простыню и пакет.

5 мая 2021, 19:32

Фото © Pixabay

Жительница города Нальчика в Кабардино-Балкарии подозревается в том, что родила дома ребёнка и задушила его. Против неё возбуждено дело по статье об "убийстве матерью новорождённого ребёнка". Об этом сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

По версии следствия, женщина 1991 года рождения, ещё в сентябре 2020-го узнав, что беременна, решила скрыть данный факт. На учёт к врачу-гинекологу она не встала и в медицинские учреждения по поводу беременности не обращалась. Женщина понимала, что ребёнка придётся растить, да и родственники могут осудить её за аморальный образ жизни.

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Когда беременная находилась на плановом лечении в республиканской клинической больнице, у неё начались схватки. Женщина отпросилась у лечащего врача, оплатила съёмную квартиру и родила там мальчика. После она задушила его, завернула тело в простыни и упаковала в пакет. Затем детоубийца вернулась в больницу, а после направилась в дом по месту жительства в одно из селений Баксанского района, где спрятала тело в кладовке. Но усопшего малыша в итоге нашли, а женщину задержали.

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Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени ищут мать, которая выбросила новорождённого на помойку. Эксперты после осмотра тела установили, что малыш был доношенным и родился живым.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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