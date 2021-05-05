В преддверии 9 Мая школьники построили в Minecraft копию стелы "Родина-мать зовёт!" Видео © VK / "Российское движение школьников"

Смоленский четвероклассник Миша Гусёв был поражён волгоградской стелой "Родина-мать зовет!" настолько, что решил построить её копию в "Майнкрафте". Об этом сообщается в группе "Российское движение школьников" (РДШ) во "ВКонтакте".

Для того парень зашёл на сервер "Виртуальная Россия", где понял, что один он будет делать проект слишком долго, а посему сообщил о своём намерении другим игрокам и администраторам, и тем тоже понравилась идея. В результате энтузиасты построили копию знаменитого монумента — у них получилась одна из самых больших достопримечательностей на сервере.

"Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник "Родина-мать зовёт!". Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 Мая построить его в своей любимой игре "Майнкрафт". Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним!" — поделился юный Миша.

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