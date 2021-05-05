В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

5 мая в Эстонии стартуют крупнейшие за 25 лет в Европе американские военные учения Swift Response. Об этом сообщается на официальном сайте Главного штаба эстонских Сил обороны.

Мероприятия боевой учёбы станут прологом к серии крупнейших за 25 лет маневров НАТО в Европе Defender Europe, которые пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военных.

"В среду (5 мая) вечером на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет", — говорится в сообщении.

7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром Нурмси Ярваского уезда. Кроме того, на парашютах сбросят тяжелую военную технику и снаряжение. 8 мая американские военные на вертолётах вылетят из Нурмси на центральный полигон эстонской армии.

Тренировочные действия завершатся 14 мая. В целом в учениях в Эстонии примут участие около двух с половиной тысяч военных из Эстонии, США и Великобритании. Всего будет задействовано около 20 самолётов и 25 вертолётов. Отмечается, что в ходе военных испытаний будут отрабатываться действия по защите страны на случай кризисной ситуации.

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