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Английский финал в ЛЧ: "Челси" разобрался с "Реалом" и завоевал путёвку в Стамбул

Мадридскому клубу не помогло даже долгожданное возвращение капитана команды Серхио Рамоса.

5 мая 2021, 20:53

Фото © Пресс-служба ФК "Челси"

"Челси" вышел в финал Лиги чемпионов благодаря домашней победе над "Реалом" со счётом 2:0. Автором первого гола в ответном матче 1/2 финала стал Тимо Вернер. 25-летний нападающий забил головой в пустые ворота.

А в концовке встречи Мейсон Маунт похоронил все шансы "Реала" — 2:0.

Лондонский клуб изначально был фаворитом этой встречи — домашняя игра, преимущество за счёт гола на выезде, ведь первый матч завершился ничьей (1:1). Однако команда Зинедина Зидана показала не самый яркий футбол. Не помогло даже возвращение капитана Серхио Рамоса, который сначала восстанавливался после травмы, а затем заболел коронавирусом.

Теперь нас ждёт английский финал в Стамбуле 29 мая. Ранее в решающую часть турнира пробился "Манчестер Сити". Подопечные Гвардиолы уверенно обыграли ПСЖ в двух встречах (2:1 и 2:0).

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ и стал первым финалистом Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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