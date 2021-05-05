"Неправильно всё пошло с самого начала": Савченко назвала роковую ошибку Киева в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала блокаду Донбасса роковой ошибкой Украины. По мнению политика, "неправильно всё пошло с самого начала".

Савченко уверена, что неверный процесс был запущен ещё в предыдущих созывах Верховной рады — в 2014-м, 2015-м, 2016 годах. Киев, по убеждению политика, должен был удержать экономическую зону на юго-востоке страны под своим контролем.

"Донбасс должен был быть заполнен гривной для того, чтобы туда не зашёл рубль. Нельзя было создавать блокаду, нужно было поддерживать экономику этой территории, нужно было поддерживать их энергетику", — заявила экс-депутат в эфире 4-го канала.

Политик считает, что украинские власти сами виноваты в том, что жители ЛНР и ДНР стремятся получить российские паспорта. Она пояснила, что человек рассчитывает на защиту со стороны того государства, гражданином которого является. Раньше у этих людей был украинский паспорт, но, как оказалось, рассчитывать на защиту Киева нельзя. По её мнению, это "очень большая проблема" для Киева.

Ранее Лайф писал о том, что Савченко рассказала, как украинские власти обманули участников АТО в Донбассе.

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