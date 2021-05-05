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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом

Глава американской дипломатии планирует обсудить ситуацию на Донбассе, а также военное сотрудничество Киева и Вашингтона.

5 мая 2021, 21:28
<p>Фото © ТАСС / NEIL HALL / <a href="https://tassphoto.com/ru/asset/link/14/45679356/page/1/value/EPA/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EPA</a></p>

Фото © ТАСС / NEIL HALL / EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину сразу после трёхдневных переговоров с министрами иностранных дел "Группы семи" и нескольких других стран в Лондоне. Главу американской дипломатии сопровождает его вновь назначенная заместитель Виктория Нуланд, работавшая с украинскими вопросами в администрации Барака Обамы.

В ходе двухдневного визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, высокопоставленными официальными лицами и представителями гражданского общества. В заявлении Госдепартамента говорится, что эта поездка "подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сам Блинкен накануне отъезда в Киев в своём "Твиттере" написал о необходимости всем странам работать вместе и сообща надавить на Россию.

"Мы должны работать вместе, обращать внимание на поведение России. Привлекать Россию к ответственности за её действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала международные обязательства," — пишет Блинкен в своём аккаунте.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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