Иммунолог раскрыл необходимость трёхкратной вакцинации от коронавируса

В настоящее время научный центр "Вектор" проводит испытания трёхкратной вакцинации от коронавируса "Эпиваккороной". О том, зачем нужны три дозы, рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова, иммунолог Михаил Костинов в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Дело в том, что любая вакцина делается для того, чтобы защищать человека от повтора попадания вируса, бактерий и так далее. Вакцина, о которой идёт речь, — "Эпиваккорона", имеется в виду, что там нет первого компонента или второго, там идёт один и тот же компонент, который вводится два раза. Почему возникла идея сделать три дозы? Потому что после введения двух доз они не достигли того уровня антител, который должен быть среди привитых", — объяснил Костинов.

Учёные "Вектора" на текущий момент занимаются вопросом частоты заболеваемости среди привитых людей и наблюдают за тем, какие именно иммунные механизмы формируются в организмах.

"Это называется полевыми испытаниями, которые оценивают эпидемиологический эффект данной вакцинации. Может быть, что формируются другие иммунные механизмы, которые тоже защищают человека. Исследователи, я думаю, имеют такую цель, посмотреть, что ещё может реагировать, какие клетки могут реагировать при введении данной вакцины", — предположил иммунолог.

Костинов добавил, что лишь врач может определить то, какой вакциной прививаться конкретному человеку. Многое зависит от наличия определённых заболеваний и особенностей организма. Но все вакцины имеют право на существование.

Напомним, ранее в центре "Вектор" рассказали об испытаниях трёхкратной вакцинации "Эпиваккороной". Пока в исследовании участвуют только животные, однако на них данный метод показал достойный результат, отметили учёные.

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