Великобритания направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции

В ответ на угрозы Франции оставить остров Джерси без электроэнергии из-за разногласий в сфере рыболовства после Brexit Великобритания решила направить два патрульных корабля в пролив Ла-Манш. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Любая блокада будет абсолютно необоснованна. В качестве меры предосторожности Великобритания направит два сторожевых корабля прибрежного действия для мониторинга ситуации", — отметил Джонсон.

При этом премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул необходимость снижения напряжения в отношениях Парижа и администрации острова.

Ранее Лайф писал о том, что в Великобритании высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше.

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