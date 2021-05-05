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Великобритания направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции

Ранее Париж обвинил Лондон в установлении ограничений на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси и заявил о готовности принять ответные меры, к примеру отключить подачу электроэнергии на остров через подводный кабель.

5 мая 2021, 22:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ответ на угрозы Франции оставить остров Джерси без электроэнергии из-за разногласий в сфере рыболовства после Brexit Великобритания решила направить два патрульных корабля в пролив Ла-Манш. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Любая блокада будет абсолютно необоснованна. В качестве меры предосторожности Великобритания направит два сторожевых корабля прибрежного действия для мониторинга ситуации", отметил Джонсон.

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При этом премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул необходимость снижения напряжения в отношениях Парижа и администрации острова.

Ранее Лайф писал о том, что в Великобритании высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше.

Авторы
Юлия Коновалова

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