В ЛНР сообщили о гибели бойца Народной милиции в результате атаки ВСУ
Учащение обстрелов в республике связывают с прибытием на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
В результате попытки нападения украинских силовиков на позиции ЛНР погиб военнослужащий Народной милиции. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства республики.
"С целью демонстрации западным кураторам агрессивных действий руководства республик военнослужащие 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку нападения на наши позиции. В ходе боя один из наших защитников погиб", — указано в сообщении.
Подробности гибели военнослужащего пока не уточняются. При этом в Народной милиции отмечают возросшую интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. В оборонном ведомстве республики это связывают с прибытием на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и встречей командующего силами специальной операции ВСУ Галагана с командующим ССО ВС США в Европе генералом Лагером.
Ранее Лайф писал, что визит американского госсекретаря Блинкена на Украину связан с растущей напряжённостью между Киевом и Москвой. Он призван показать союзникам Штатов по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жёсткого курса в отношении России на запланированной на лето встрече лидеров США и РФ.
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