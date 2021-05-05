"Как раньше уже не будет": Эксперт объяснил, почему Роскомнадзор ещё не заблокировал "Твиттер"

Роскомнадзор может дополнительно оштрафовать Google, Facebook и Twitter суммарно на 44 миллиона рублей за отказ удалять запрещённую информацию. Последнюю из упомянутых сетей ранее сильно замедлили. О том, почему её пока окончательно не отключили в России, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Им дали время до 15 мая, в конце апреля "Твиттер" пошёл на создание некой дорожной карты, как они будут взаимодействовать с государством и выполнять российские законы, это занимает некоторое время, но тем не менее сейчас идёт диалог, да и другие социальные сети, которые не выполняют требования", — объяснил Муртазин.

По его словам, протоколы в адрес "Твиттера" можно обжаловать. Если юристы соцсети докажут, что в ней нет какого-либо противоправного контента, то никаких проблем не возникнет. Однако ключевая загвоздка состоит в том, что очень большое количество ссылок попадает на рассмотрение Роскомнадзора. Но соцсеть готова идти на контакт с ведомством, поскольку уже потеряны большие рекламные деньги.

"Бьёт очень сильно, они теряют деньги. Вот эта вся сказка, что Россия не важна, это сказка про белого бычка для того, чтобы всё оставалось, как раньше. Но как раньше уже не будет", — пояснил аналитик.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут снова оштрафовать Twitter, Facebook и Google за отказ удалить запрещённую информацию. В суд уже поступило шесть административных протоколов в отношении компании Twitter, по каждому из которых грозит штраф в четыре миллиона рублей. Против компаний Google и Facebook поступило по пять протоколов на такую же сумму. Заседание суда состоится в конце мая.

Авторы