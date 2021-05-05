СМИ предсказали острую борьбу на праймериз "Единой России" в ряде регионов
По словам главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, считающегося главным политтехнологом ЕР, высокая конкуренция ожидается в 20% округов.
Фото © ТАСС / Pool / Александр Астафьев
В этом году возможна особо острая борьба на праймериз "Единой России". Большую роль в этом сыграла ротация губернаторов и их стремление обновить элиту в регионах, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в партии.
"Мы сравниваем с 2016 годом, с кампанией в Госдуму, сейчас у нас в среднем 10 человек на место, тогда было семь человек", — отметил инсайдер.
По его словам, в некоторых округах конкуренцию действующим депутатам и известным политикам составят участники конкурса "Лидеры России", победители партийного проекта "Политстартап" и волонтёры.
В частности, "жаркое сражение" ожидается в Ставропольском крае. Там действующий депутат Госдумы Ольга Тимофеева удивила коллег, решив баллотироваться по одномандатному округу, а не по списку, как это было пять лет назад. В праймериз ей составит конкуренцию коллега по Госдуме Александр Ищенко. Ещё одним претендентом на победу считается спикер краевой думы Геннадий Ягубов. Также острая борьба намечается в Республике Алтай — между депутатом Госдумы Родионом Букачаковым и молодыми кандидатами — полуфиналистом конкурса "Лидеры России" Айдаром Мызиным и чемпионом мира по самбо Виталием Уиным. Источник отмечает, что у двух последних высокие шансы, так как голосование проходит по смешанной схеме, в том числе в электронном формате.
В округе № 192 по Магнитогорску, что в Челябинской области, прогнозируется соперничество между депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым и победителем проекта "Единой России" "Политстартап" и конкурса "Лидеры России. Политика", экс-главой Российской ассоциации по связям с общественностью Станиславом Наумовым. А в 162-м округе по Самарской области главными фаворитами праймериз являются гендиректор "Тяжмаша" Андрей Трифонов и депутат Госдумы Евгений Серпер. Каждый из них, по словам инсайдера, не намерен проигрывать.
В округе № 62 во Владивостоке всего зарегистрировано 15 кандидатов, но двое из них выделяются. Речь идёт о депутате Заксобрания Приморского края, замглавы Волонтёрского центра партии Александре Щербакове и коммерческом директоре ЗАО "Курортстройсервис" Розе Чемерис. В Хакасии же развернётся борьба между главой Аскизского района Абреком Челтыгмашевым и секретарём регионального отделения ЕР Сергеем Можаровым, руководителем штаба ОНФ Евгением Мамаевым. Эксперты отдают предпочтение представителю коренного народа, однако наверняка его победу прогнозировать нельзя.
И наконец, в Липецкой области зарегистрировано 39 кандидатов. Фаворитами праймериз считаются трое: депутат Госдумы Владимир Богодухов, выпускник партийного проекта "Политстартап", спикер горсовета Липецка Александр Афанасьев и руководитель местного отделения "Молодой Гвардии Единой России" Светлана Карелина. Эксперты считают, что победитель определится во многом благодаря работе в Интернете.
Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, считающийся главным политтехнологом ЕР, заявил, что высокая конкуренция ожидается в 20% округов. По его словам, картина прояснится лишь по итогам выдвижения участников, которое завершится 14 мая. В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что очевидные фавориты есть примерно в половине округов. Для всех кандидатов "Единая Россия" проведёт 5 мая обучение по праймериз.
Ранее сообщалось, что в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму будет участвовать экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова. Её кандидатуру утвердил оргкомитет ивановского отделения партии. Также там оценили перспективы артистки на победу, отметив, что конкуренция серьёзная.
Выбор редакции
Страны G7 призвали Белоруссию провести ещё одни выборы
В "Единой России" не поддержали идею снижения допустимого порога превышения скорости
"Дело Яценюка процветает": Пушков посмеялся над украинскими рвами на границе с Россией
Корабли США и Грузии провели учения в Чёрном море
В центре Чумакова рассказали об эффективности "Ковивака" и отсутствии побочных эффектов
Комментариев: 0