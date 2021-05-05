СМИ предсказали острую борьбу на праймериз "Единой России" в ряде регионов

В этом году возможна особо острая борьба на праймериз "Единой России". Большую роль в этом сыграла ротация губернаторов и их стремление обновить элиту в регионах, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в партии.

"Мы сравниваем с 2016 годом, с кампанией в Госдуму, сейчас у нас в среднем 10 человек на место, тогда было семь человек", — отметил инсайдер.

По его словам, в некоторых округах конкуренцию действующим депутатам и известным политикам составят участники конкурса "Лидеры России", победители партийного проекта "Политстартап" и волонтёры.

В частности, "жаркое сражение" ожидается в Ставропольском крае. Там действующий депутат Госдумы Ольга Тимофеева удивила коллег, решив баллотироваться по одномандатному округу, а не по списку, как это было пять лет назад. В праймериз ей составит конкуренцию коллега по Госдуме Александр Ищенко. Ещё одним претендентом на победу считается спикер краевой думы Геннадий Ягубов. Также острая борьба намечается в Республике Алтай — между депутатом Госдумы Родионом Букачаковым и молодыми кандидатами — полуфиналистом конкурса "Лидеры России" Айдаром Мызиным и чемпионом мира по самбо Виталием Уиным. Источник отмечает, что у двух последних высокие шансы, так как голосование проходит по смешанной схеме, в том числе в электронном формате.

В округе № 192 по Магнитогорску, что в Челябинской области, прогнозируется соперничество между депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым и победителем проекта "Единой России" "Политстартап" и конкурса "Лидеры России. Политика", экс-главой Российской ассоциации по связям с общественностью Станиславом Наумовым. А в 162-м округе по Самарской области главными фаворитами праймериз являются гендиректор "Тяжмаша" Андрей Трифонов и депутат Госдумы Евгений Серпер. Каждый из них, по словам инсайдера, не намерен проигрывать.

В округе № 62 во Владивостоке всего зарегистрировано 15 кандидатов, но двое из них выделяются. Речь идёт о депутате Заксобрания Приморского края, замглавы Волонтёрского центра партии Александре Щербакове и коммерческом директоре ЗАО "Курортстройсервис" Розе Чемерис. В Хакасии же развернётся борьба между главой Аскизского района Абреком Челтыгмашевым и секретарём регионального отделения ЕР Сергеем Можаровым, руководителем штаба ОНФ Евгением Мамаевым. Эксперты отдают предпочтение представителю коренного народа, однако наверняка его победу прогнозировать нельзя.

И наконец, в Липецкой области зарегистрировано 39 кандидатов. Фаворитами праймериз считаются трое: депутат Госдумы Владимир Богодухов, выпускник партийного проекта "Политстартап", спикер горсовета Липецка Александр Афанасьев и руководитель местного отделения "Молодой Гвардии Единой России" Светлана Карелина. Эксперты считают, что победитель определится во многом благодаря работе в Интернете.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, считающийся главным политтехнологом ЕР, заявил, что высокая конкуренция ожидается в 20% округов. По его словам, картина прояснится лишь по итогам выдвижения участников, которое завершится 14 мая. В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что очевидные фавориты есть примерно в половине округов. Для всех кандидатов "Единая Россия" проведёт 5 мая обучение по праймериз.

Ранее сообщалось, что в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму будет участвовать экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова. Её кандидатуру утвердил оргкомитет ивановского отделения партии. Также там оценили перспективы артистки на победу, отметив, что конкуренция серьёзная.

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