Корабли США и Грузии провели учения в Чёрном море
Катер береговой охраны "Гамильтон" зашёл в акваторию в сопровождении кораблей Черноморского флота.
Фото © Twitter / U.S. Sixth Fleet
Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд совместных учений в Чёрном море. Как сообщил шестой флот ВМС Соединённых Штатов, для участия в манёврах в регион в конце апреля 2021 года прибыло американское сторожевое судно "Гамильтон".
Видео © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet
"Береговая охрана Грузии и США в последние несколько дней работали вместе в Чёрном море, проведя ряд тренировок и учений", — говорится в сообщении флота в "Твиттере".
Ранее Лайф писал о том, что американцы "отогнали" иранский корабль предупредительными выстрелами.
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