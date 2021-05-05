Корабли США и Грузии провели учения в Чёрном море

Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд совместных учений в Чёрном море. Как сообщил шестой флот ВМС Соединённых Штатов, для участия в манёврах в регион в конце апреля 2021 года прибыло американское сторожевое судно "Гамильтон".

"Береговая охрана Грузии и США в последние несколько дней работали вместе в Чёрном море, проведя ряд тренировок и учений", — говорится в сообщении флота в "Твиттере".

Ранее Лайф писал о том, что американцы "отогнали" иранский корабль предупредительными выстрелами.

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