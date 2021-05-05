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Корабли США и Грузии провели учения в Чёрном море

Катер береговой охраны "Гамильтон" зашёл в акваторию в сопровождении кораблей Черноморского флота.

5 мая 2021, 22:49
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1388936939248799750/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Sixth Fleet</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Sixth Fleet

Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд совместных учений в Чёрном море. Как сообщил шестой флот ВМС Соединённых Штатов, для участия в манёврах в регион в конце апреля 2021 года прибыло американское сторожевое судно "Гамильтон".

Видео © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet

"Береговая охрана Грузии и США в последние несколько дней работали вместе в Чёрном море, проведя ряд тренировок и учений",говорится в сообщении флота в "Твиттере".

В Чёрное море вошёл патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton

В Чёрное море вошёл патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton

Ранее Лайф писал о том, что американцы "отогнали" иранский корабль предупредительными выстрелами.

Авторы
Юлия Коновалова

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