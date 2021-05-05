В центре Чумакова рассказали об эффективности "Ковивака" и отсутствии побочных эффектов

Наличие и уровень антител — это показатели так называемой иммунологической эффективности, способности организма давать один из видов иммунного ответа. Однако существует ещё эпидемиологическая эффективность, которая показывает способность вакцины защищать в реальной жизни. Об этом рассказал директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью kp.ru.

"Между первым понятием и вторым не надо ставить знак равенства. Чтобы узнать протективность вакцины, проводится третья фаза клинических исследований. Мы подали документы для разрешения на запуск этой фазы. Надеемся, что решение будет принято до конца мая", — отметил Ишмухаметов.

Первыми привитыми "КовиВаком" стали сотрудники научного центра. Новую вакцину они испробовали на себе ещё осенью прошлого года. За это время никто из них не заболел ковидом, отметил учёный. В разговоре о разных мутациях вируса Ишмухаметов подчеркнул, что ""КовиВак" содержит цельный инактивированный вирус, поэтому есть основания полагать, что вакцина способна дать защиту от всех имеющихся штаммов". Кроме того,Ишмухаметов добавил, что иммунитет после первой дозы "КовиВака" вырабатывается в среднем через 42 дня.

"Важно не забывать, что люди разные. Мы говорим о контрольных сроках, когда берем анализ крови для предоставления сведений в Минздрав и другие органы для отчетности. На практике срок выработки иммунитета может варьироваться в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний, индивидуальных особенностей человека", — заявил директор научного центра.

Что касается побочных эффектов, то ни у кого из трехсот добровольцев, участвовавших в первых двух фазах испытания вакцины, их обнаружено не было. Максимум может слегка поболеть и появиться лёгкая отёчность в месте введения препарата, заключил специалист.

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