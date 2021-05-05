SpaceX провела успешные испытания прототипа марсианского корабля Starship
Аппарат в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км и потом совершил плавную посадку.
Видео © Twitter / SpaceX
Прототип марсианского корабля Starship компании SpaceX благополучно приземлился после испытаний в Техасе. Трансляция лётных испытаний велась на странице компании Илона Маска в "Твиттере".
Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:24 по времени восточного побережья США (01:24 мск). Корабль SN15 поднялся на высоту около 10 км за несколько минут и потом совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.
"Посадка корабля Starship прошла по плану", — написал руководитель SpaceX Илон Маск в "Твиттере".
Напомним, в декабре прошлого года точно такой же прототип взорвался сразу после соприкосновения с поверхностью посадочной площадки. В начале марта этого года ещё один прототип рванул спустя несколько минут после успешной посадки. Тогда Илон Маск объяснил, почему это произошло.
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