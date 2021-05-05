SpaceX провела успешные испытания прототипа марсианского корабля Starship

Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:24 по времени восточного побережья США (01:24 мск). Корабль SN15 поднялся на высоту около 10 км за несколько минут и потом совершил плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовым столом.