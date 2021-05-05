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В Колумбии протестующие попытались прорваться в здание конгресса

Мэр Боготы призвала подстрекающих к бесчинствам конгрессменов выйти на диалог с молодёжью и остановить этот порочный круг.

5 мая 2021, 23:35
<p>Протестующие в Боготе. Фото © ТАСС / Carlos Ortega / <a href="https://tassphoto.com/ru/asset/link/14/45682920/page/1/value/EPA/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EPA</a></p>

Протестующие в Боготе. Фото © ТАСС / Carlos Ortega / EPA

В Колумбии участники протестных акций в Боготе попытались прорваться в здание Капитолия, где проводят свои заседания представители верхней и нижней палат конгресса страны. Об этом в "Твиттере" сообщил сенатор Маурисио Торо.

"Несколько минут назад членам сената пришлось эвакуироваться из здания конгресса в целях безопасности, так как манифестанты пытались проникнуть внутрь", — рассказал он.

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Тем временем, мэр Боготы Клаудия Лопес уточнила, что протестующие снесли ограждение Капитолия, но дальше пройти не смогли. Они были оттеснены специальным отрядом полиции. Лопес призвала "остановить этот порочный круг" и попросила конгрессменов, которые призывают к забастовке, выйти на диалог с молодёжью.

Напомним, массовые беспорядки в Латинской Америке начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы в Колумбии переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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