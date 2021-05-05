В Колумбии протестующие попытались прорваться в здание конгресса
Мэр Боготы призвала подстрекающих к бесчинствам конгрессменов выйти на диалог с молодёжью и остановить этот порочный круг.
Протестующие в Боготе. Фото © ТАСС / Carlos Ortega / EPA
В Колумбии участники протестных акций в Боготе попытались прорваться в здание Капитолия, где проводят свои заседания представители верхней и нижней палат конгресса страны. Об этом в "Твиттере" сообщил сенатор Маурисио Торо.
🚨ATENCIÓN🚨— Mauricio Toro (@MauroToroO) May 5, 2021
Hace unos momentos tuvimos que evacuar las instalaciones del Congreso por seguridad, ya que algunos manifestantes estaban intentando ingresar.
¡No permitamos que la violencia silencie la protesta! #NoMasViolencia #ProtestaPacifica pic.twitter.com/LkTKTpXQrp
"Несколько минут назад членам сената пришлось эвакуироваться из здания конгресса в целях безопасности, так как манифестанты пытались проникнуть внутрь", — рассказал он.
Тем временем, мэр Боготы Клаудия Лопес уточнила, что протестующие снесли ограждение Капитолия, но дальше пройти не смогли. Они были оттеснены специальным отрядом полиции. Лопес призвала "остановить этот порочный круг" и попросила конгрессменов, которые призывают к забастовке, выйти на диалог с молодёжью.
Напомним, массовые беспорядки в Латинской Америке начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы в Колумбии переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство.
Выбор редакции
Президент Колумбии объявил о введении войск в города, где продолжаются протесты
Игру "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" перенесли из-за протеста болельщиков
Названа причина обрушения метромоста в Мехико
Трамп рассказал об "абсолютном позоре" США
Названы сроки открытия границ с Испанией
Комментариев: 0