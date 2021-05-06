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Рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с Путиным и Трампом

За сутки ролик стал вирусным, набрав почти четыре миллиона просмотров.

6 мая 2021, 00:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COY7vVPMo6G/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">snoopdogg</a></p>

Фото © Instagram / snoopdogg

Американский рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с российским президентом Владимиром Путиным и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Ролик сопровождается популярным треком Still D.R.E.

На видео Путин играет на рояле, а в такт ему кивает экс-президент США. Ролик рэпер выложил на своей странице в "Инстаграме". За сутки публикация собрала почти четыре миллиона просмотров и 13 тысяч комментариев.

Связано с любовью. Москвичка поздравила Путина с днём рождения, создав коллекцию свитеров с лучшими мемами о нём

Связано с любовью. Москвичка поздравила Путина с днём рождения, создав коллекцию свитеров с лучшими мемами о нём

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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