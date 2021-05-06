Рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с Путиным и Трампом
За сутки ролик стал вирусным, набрав почти четыре миллиона просмотров.
Фото © Instagram / snoopdogg
Американский рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с российским президентом Владимиром Путиным и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Ролик сопровождается популярным треком Still D.R.E.
На видео Путин играет на рояле, а в такт ему кивает экс-президент США. Ролик рэпер выложил на своей странице в "Инстаграме". За сутки публикация собрала почти четыре миллиона просмотров и 13 тысяч комментариев.
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