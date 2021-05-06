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Вице-спикер Парламента Словакии лишился поста из-за нарушения карантина

Юрай Шелига посещал кафе после 21:00, несмотря на действовавший в республике комендантский час.

6 мая 2021, 00:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представитель либеральной партии "За людей" Юрай Шелига покинул пост вице-спикера Национального совета (парламента) Словакии из-за нарушения карантина. Об этом сообщило вечером 5 мая Словацкое радио.

Вице-спикер был уличён в несоблюдении действующего в республике из-за эпидемии с 21:00 (22:00 мск) комендантского часа. По той же причине пост председателя комитета по социальным вопросам словацкого парламента покинула однопартиец вице-спикера Яна Житнянска. В соответствии с ограничениями внутренние помещения предприятий общественного питания должны оставаться закрытыми. Разрешено лишь обслуживание клиентов на улице — на террасах и через специально оборудованное окно выдачи блюд и напитков навынос.

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Уточняется, что Шелига и Житнянска сохранили депутатские мандаты. Пока не известно, кто займёт освобождённые посты в партии "За людей".

Ранее Лайф писал о том, что беглый российский миллиардер возмутил шотландцев нарушением карантина по ковиду.

Авторы
Юлия Коновалова

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