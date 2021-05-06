Вице-спикер Парламента Словакии лишился поста из-за нарушения карантина

Вице-спикер был уличён в несоблюдении действующего в республике из-за эпидемии с 21:00 (22:00 мск) комендантского часа. По той же причине пост председателя комитета по социальным вопросам словацкого парламента покинула однопартиец вице-спикера Яна Житнянска. В соответствии с ограничениями внутренние помещения предприятий общественного питания должны оставаться закрытыми. Разрешено лишь обслуживание клиентов на улице — на террасах и через специально оборудованное окно выдачи блюд и напитков навынос.