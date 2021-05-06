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Украинец решил через суд добиться разрешения на вакцинацию "Спутником V"

В своём иске мужчина потребовал отставки главы украинского Минздрава Максима Степанова.

6 мая 2021, 03:29
<p>Фото © ТАСС / EPA / FRANCIS R. MALASIG</p>

Фото © ТАСС / EPA / FRANCIS R. MALASIG

Житель Харькова обратился с иском в Окружной административный суд Киева, требуя предоставить украинцам возможность вакцинироваться российским "Спутником V". Иск направлен к Министерству здравоохранения Украины и его главе Максиму Степанову, сообщили в пресс-службе ОАСК.

"Истец просит суд обязать Минздрав как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", — сообщается на сайте киевского суда.

Также истец потребовал от Степанова сложить полномочия министра здравоохранения Украины.

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Напомним, что глава Минздрава Украины Михаил Степанов категорически против вакцинации жителей Незалежной российской вакциной "Спутник V".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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