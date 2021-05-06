Украинец решил через суд добиться разрешения на вакцинацию "Спутником V"
В своём иске мужчина потребовал отставки главы украинского Минздрава Максима Степанова.
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Житель Харькова обратился с иском в Окружной административный суд Киева, требуя предоставить украинцам возможность вакцинироваться российским "Спутником V". Иск направлен к Министерству здравоохранения Украины и его главе Максиму Степанову, сообщили в пресс-службе ОАСК.
"Истец просит суд обязать Минздрав как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", — сообщается на сайте киевского суда.
Также истец потребовал от Степанова сложить полномочия министра здравоохранения Украины.
Напомним, что глава Минздрава Украины Михаил Степанов категорически против вакцинации жителей Незалежной российской вакциной "Спутник V".
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