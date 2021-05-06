Украинец решил через суд добиться разрешения на вакцинацию "Спутником V"

Житель Харькова обратился с иском в Окружной административный суд Киева, требуя предоставить украинцам возможность вакцинироваться российским "Спутником V". Иск направлен к Министерству здравоохранения Украины и его главе Максиму Степанову, сообщили в пресс-службе ОАСК.

"Истец просит суд обязать Минздрав как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", — сообщается на сайте киевского суда.