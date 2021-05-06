Погибшие в ДТП с автобусом под Хабаровском не были пристёгнуты

Все три пассажирки, погибшие в результате аварии с автобусом на трассе Лидога – Ванино под Хабаровском, не были пристёгнуты ремнями безопасности. Об этом заявил директор компании-перевозчика "Пять звёзд" Юрий Васильев в эфире телеканала "Губерния".

"Как мне рассказал инженер по безопасности, который находился там, что те люди, которые были пристёгнуты, они отделались лёгкими царапинами, нет никаких проблем. Кто пренебрёг этим правилом, к сожалению… Естественно, контролёр, который провожает на вокзале, он проверяет, пристёгнуты ли пассажиры", — заметил Васильев.

Он также озвучил новую версию произошедшего — находившийся за рулём водитель задремал. По его словам, шофёра отбросило на лобовое стекло, но оно оказалось прочным и он не вылетел по инерции. С какой скоростью передвигалось транспортное средство на момент аварии, директор компании-перевозчика ответить затруднился.

Напомним, авария произошла в ночь на 1 мая на участке дороги Лидога – Ванино. Рейсовый автобус, в котором находилось 34 человека, опрокинулся. В результате аварии погибло три человека и пострадало 17. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.

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