В США назвали неожиданные варианты мест для встречи Путина и Байдена
Кроме стран, традиционно принимающих подобные саммиты, политологи не исключают и появления "тёмной лошадки".
Президенты России Владимир Путин, президент США Джо Байдена. Коллаж © LIFE / Фото © ТАСС / Алексей Даничев / Evan Vucci
Даты и место встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена ещё не определены, но власти ряда европейских государств уже предложили принять саммит. При этом бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения переговоров называют Прагу, несмотря на недавний дипломатический скандал между РФ и Чехией, пишет Politico.
По данным издания, предложения поступили от трёх стран, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия и Австрия. Однако аналитики допускают и появление "тёмной лошадки". По их мнению, в числе кандидатов Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.
Напомним, ранее Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне. Американский лидер заверил журналистов, что его администрация работает над организацией этого саммита. Российский политолог Владимир Оленченко объяснил, какие вопросы могут обсудить Путин и Байден на их возможной встрече.
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