Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В США назвали неожиданные варианты мест для встречи Путина и Байдена

Кроме стран, традиционно принимающих подобные саммиты, политологи не исключают и появления "тёмной лошадки".

6 мая 2021, 02:23
<p>Президенты России Владимир Путин, президент США Джо Байдена. Коллаж © LIFE / Фото © ТАСС / Алексей Даничев / Evan Vucci</p>

Президенты России Владимир Путин, президент США Джо Байдена. Коллаж © LIFE / Фото © ТАСС / Алексей Даничев / Evan Vucci

Даты и место встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена ещё не определены, но власти ряда европейских государств уже предложили принять саммит. При этом бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения переговоров называют Прагу, несмотря на недавний дипломатический скандал между РФ и Чехией, пишет Politico.

По данным издания, предложения поступили от трёх стран, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия и Австрия. Однако аналитики допускают и появление "тёмной лошадки". По их мнению, в числе кандидатов Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным

Пушков назвал "старой песней Вашингтона" планы Байдена на встречу с Путиным

Напомним, ранее Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне. Американский лидер заверил журналистов, что его администрация работает над организацией этого саммита. Российский политолог Владимир Оленченко объяснил, какие вопросы могут обсудить Путин и Байден на их возможной встрече.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин и Эрдоган обсудили совместное производство вакцины "Спутник V" и ситуацию в Карабахе

вчера в 14:20

"Гэндальф и Фродо": Фотография гигантского Байдена вызвала недоумение в Сети

вчера в 21:34

Российский дипломат счёл реакцию Запада на встрече по Донбассу в ООН "тошнотворной"

сегодня в 01:10

В Приморье полицейские спасли из колодца лесного кота и енота-альбиноса

сегодня в 02:04

Феномен "посмертной медитации" получил научное подтверждение

сегодня в 01:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1