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В Приморье полицейские спасли из колодца лесного кота и енота-альбиноса

Редких зверей майор Евгений Маруфов и старший лейтенант Евгений Артюхин обнаружили случайно. Для "спецоперации" им пришлось поехать за лестницей.

6 мая 2021, 02:04

Лесного кота и енота-альбиноса спасли из заброшенного колодца в селе Новокачалинск Приморского края. На зверей во время ежедневного обхода наткнулись сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Ханкайского района.

Полицейские спасли из колодца лесного кота и енота-альбиноса. Видео © УМВД России по Приморскому краю

"Сначала мы с напарником нашли длинную палку, так как яма там достаточно глубокая, и спустили её к животным в надежде, что хотя бы кошка за неё зацепится. Но, поняв, что животные перепуганы и сил у них нет, недолго думая, мы поехали к нашему коллеге домой за лестницей", — рассказали полицейские.

Майор полиции Евгений Маруфов и старший лейтенант Евгений Артюхин вернулись на место с лестницей и приступили к "спецоперации". Маруфов спустился в яму и достал обессиленных животных — дальневосточного лесного кота (леопардовая кошка) и енота-альбиноса. На свободе краснокнижная кошка сразу оживилась и начала вырываться из рук полицейского. Енот приходил в себя чуть дольше. Стражи порядка убедились в том, что звери не ранены, и отпустили их на волю.

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В Нижневартовске зоозащитники спасли из приюта-концлагеря более 30 исхудавших собак

Ещё одно спасение животных сотрудниками полиции произошло в марте под Волгоградом. Тогда от холода спасли шимпанзе, согрев их на посту ДПС.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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