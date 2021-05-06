Феномен "посмертной медитации" получил научное подтверждение

Российские исследователи получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, в которой могут находиться буддийские монахи. Об этом сообщил руководитель "Проекта исследования медитации и изменённых состояний сознания в тибетских буддийских монастырях", основатель Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев.

Как рассказал учёный, в 2019–2020 годах по договорённости с далай-ламой академик открыл в тибетских буддийских монастырях на юге Индии два научных центра исследований медитации и изменённых состояний сознания. С помощью современных приборов удалось собрать психофизиологические данные 104 практиков из семи разных монастырей, в том числе данные монахов в состоянии тукдам.

"Мы пригласили судмедэксперта, руководителя регионального бюро криминальной экспертизы, работа которого заключается в исследовании состояния тел в различные сроки после смерти. Благодаря этому на научной основе было показано, что состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти", — рассказал Медведев на онлайн-встрече с далай-ламой XIV.

Медведев уточнил, изначально считалось, что тонус организма после смерти обеспечивает ещё не полностью умерший мозг, однако зафиксировать это не удалось, поскольку нет "биоэлектрической активности". Доказав, что тукдам — это реальное состояние, учёные приблизятся к тому, чтобы обсудить "существование сознания не как функции мозга, а как отдельного фактора, без которого невозможна жизнь".

Ранее Лайф писал о том, что далай-лама сделал прививку от коронавируса.

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