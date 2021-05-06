В Греции женщина умерла от сердечного приступа после прививки от ковида
Вакцинация была сделана препаратом AstraZeneca. Сейчас медики выясняют, связана ли смерть с иммунизацией.
Фото © ТАСС / Petros Giannakouris
В греческих Салониках на следующий день после прививки от коронавируса умерла 44-летняя Марта Гугулианис. По словам её мужа, Косты Гугулианис, женщина ничем не болела.
Марте днём поставили вакцину AstraZeneca, а вечером у неё поднялась температура. Женщина выпила жаропонижающее, а ночью её не стало. После прививки она прожила всего 14 часов. Председатель Национального комитета Греции по вакцинации Мария Теодориду в свою очередь сообщила, что у пациентки случился сердечный приступ, смерть не связана с тромбозом крупных сосудов.
"Есть временная корреляция с вакцинацией. То есть событие было через день после вакцинации, и поэтому всегда существует тщательный контроль причин смерти. Было проведено вскрытие, и первая информация, переданная нам устно, была дана только в полдень, что смерть умершей не связана с тромбозом крупных сосудов", — сказала на брифинге Теодориду.
Ранее Лайф уже писал о случаях смерти, расследуемых в связи с вакцинацией. Так, в Афинах 65-летняя женщина упала в обморок и скоропостижно умерла спустя полчаса после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. В Латвии 71-летний мужчина скончался спустя несколько дней после вакцинации этим же препаратом. Смерти после прививки вакциной AstraZeneca зафиксировали также в Канаде и во Франции.
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