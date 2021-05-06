Трамп рассказал об "абсолютном позоре" США
Бывший американский лидер призвал больше не позволять разрушать и превращать в руины выборный процесс в стране.
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump
Экс-президент США Дональд Трамп назвал сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google "абсолютным позором" для страны. Об этом говорится в распространённом заявлении экс-главы Белого дома.
"Сделанное Facebook, Twitter и Google — абсолютный позор для нашей страны... Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", — заявил бывший американский лидер.
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Ранее надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа, однако рекомендовал компании в шестимесячный срок вновь рассмотреть решение о бессрочном характере закрытия его учётных записей. В Facebook заявили, что ситуация сохранится, пока компания будет вновь решать вопрос об их судьбе. Тем временем Трамп запустил сайт-замену своих заблокированных аккаунтов.
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