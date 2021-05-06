Трамп рассказал об "абсолютном позоре" США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google "абсолютным позором" для страны. Об этом говорится в распространённом заявлении экс-главы Белого дома.

"Сделанное Facebook, Twitter и Google — абсолютный позор для нашей страны... Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", — заявил бывший американский лидер.

Ранее надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа, однако рекомендовал компании в шестимесячный срок вновь рассмотреть решение о бессрочном характере закрытия его учётных записей. В Facebook заявили, что ситуация сохранится, пока компания будет вновь решать вопрос об их судьбе. Тем временем Трамп запустил сайт-замену своих заблокированных аккаунтов.

Авторы