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Трамп рассказал об "абсолютном позоре" США

Бывший американский лидер призвал больше не позволять разрушать и превращать в руины выборный процесс в стране.

6 мая 2021, 00:45
<p>Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/photos/10164091133755725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump

Экс-президент США Дональд Трамп назвал сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях компаний Facebook, Twitter и Google "абсолютным позором" для страны. Об этом говорится в распространённом заявлении экс-главы Белого дома.

"Сделанное Facebook, Twitter и Google абсолютный позор для нашей страны... Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", заявил бывший американский лидер.

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"Я не праздную и не горжусь этим". Глава Twitter объяснил решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа

Ранее надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов Трампа, однако рекомендовал компании в шестимесячный срок вновь рассмотреть решение о бессрочном характере закрытия его учётных записей. В Facebook заявили, что ситуация сохранится, пока компания будет вновь решать вопрос об их судьбе. Тем временем Трамп запустил сайт-замену своих заблокированных аккаунтов.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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