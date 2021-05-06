Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Названа причина обрушения метромоста в Мехико

Жертвами катастрофы стали, по разным данным, 25–27 человек, ещё около 80 пострадали.

6 мая 2021, 00:49
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Структурный дефект конструкции эстакады метро в Мехико стал причиной её обрушения, заявил министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева.

"Ясно, что это был структурный дефект элементов, в данном случае металлических конструкций, это металлические балки со сборными железобетонными элементами в верхней части", — заявил Эстева в интервью телеканалу Televisa.

Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с крушением метромоста в Мехико

Путин выразил соболезнования президенту Мексики в связи с крушением метромоста в Мехико

Причину дефекта, который привёл к трагедии, по словам Эстевы, устанавливают специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.

Напомним, обрушение метромоста в мексиканской столице произошло в понедельник, 3 мая, в районе станции "Оливос" на юге города. В 06:25 (мск) по мосту проходил поезд, два вагона которого рухнули с высоты около десяти метров. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы. Жертвами катастрофы стали, по разным данным, 25–27 человек. Около 80 человек пострадали. Россиян среди них не оказалось.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1