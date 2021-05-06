Названа причина обрушения метромоста в Мехико
Жертвами катастрофы стали, по разным данным, 25–27 человек, ещё около 80 пострадали.
Фото © ТАСС / ЕРА
Структурный дефект конструкции эстакады метро в Мехико стал причиной её обрушения, заявил министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева.
"Ясно, что это был структурный дефект элементов, в данном случае — металлических конструкций, это металлические балки со сборными железобетонными элементами в верхней части", — заявил Эстева в интервью телеканалу Televisa.
Причину дефекта, который привёл к трагедии, по словам Эстевы, устанавливают специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.
Напомним, обрушение метромоста в мексиканской столице произошло в понедельник, 3 мая, в районе станции "Оливос" на юге города. В 06:25 (мск) по мосту проходил поезд, два вагона которого рухнули с высоты около десяти метров. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы. Жертвами катастрофы стали, по разным данным, 25–27 человек. Около 80 человек пострадали. Россиян среди них не оказалось.
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