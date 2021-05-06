Российский дипломат счёл реакцию Запада на встрече по Донбассу в ООН "тошнотворной"

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступления западных дипломатов на неформальном заседании СБ ООН оставили тяжёлое ощущение, близкое к тошноте. Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам неформального заседания Совета безопасности ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине".

"Заседание СБ по "формуле Арриа" по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжёлое ощущение, близкое к тошноте. Даже нам, дипломатам, привыкшим к двойным стандартам и лицемерию наших западных коллег, спокойствие давалось непросто", — написал дипломат.

По словам Полянского, в ответ на искренние и не оставляющие нормального человека равнодушным рассказы свидетелей этих страшных событий западные дипломаты повторяли "привычную мантру о деструктивных действиях России против Украины". Полянский возмутился тем, что дипломаты посмели назвать докладчика Анну Тув провокатором, глядя в глаза ей, "потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом".

По его словам, представители западных государств "частенько приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки" и их выступления воспринимаются нормально, но только не когда речь идёт об Украине. Здесь, пишет дипломат, "зло творим мы и пророссийские сепаратисты". Он назвал встречу "ярмаркой лицемерия". По словам Полянского, Запад поддержит любые действия украинцев, перепишет под них историю и "всё им простит".

Ранее Лайф писал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в нежелании слышать правду о Донбассе. По его словам, иностранные коллеги называют пропагандой рассказы жителей региона и защищают каждое действие украинских властей.

Авторы