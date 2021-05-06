Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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При пожаре в одной из квартир многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
"В результате пожара в квартире жилого дома в Староватутинском проезде, 3, погибли два человека", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, площадь возгорания составила 3 кв. м. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее Лайф писал о том, что по делу о пожаре в московской гостинице "Вечный зов" задержали двух человек.
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