Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.

6 мая 2021, 02:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При пожаре в одной из квартир многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

"В результате пожара в квартире жилого дома в Староватутинском проезде, 3, погибли два человека", — уточнил собеседник агентства.

При пожаре в частном доме в ХМАО погибли два ребёнка и взрослый

При пожаре в частном доме в ХМАО погибли два ребёнка и взрослый

По его словам, площадь возгорания составила 3 кв. м. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее Лайф писал о том, что по делу о пожаре в московской гостинице "Вечный зов" задержали двух человек.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1