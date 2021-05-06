Госдеп подсчитал расходы США на помощь Украине с 2014 года

Украина получила от США с 2014 года более $4,6 млрд, в том числе в виде помощи по линии безопасности. Об этом говорится в справке госдепартамента страны, опубликованной в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

"С 2014 года Соединённые Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объёма помощи, включая помощь, связанную со сферой безопасности и не связанную с ней", — говорится в сообщении ведомства.

В госдепе пояснили, что более 49 миллионов долларов США выделили Украине в качестве помощи для борьбы с CoViD-19. Также Америка предоставила гуманитарным агентствам более 306 миллионов долларов для оказания помощи "пострадавшим от действий России на востоке Украины и в Крыму". Помимо этого, Вашингтон предоставил Киеву три гарантии по суверенным займам на 1 миллиард долларов.

Ранее Лайф писал о том, что госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом.

Авторы