На Украине испугались "ползучей аннексии" Азовского моря со стороны России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Россия может предпринять попытку совершить "ползучую аннексию" Азовского моря, якобы усиливая своё военное присутствие в его акватории. Своими подозрениями он поделился в интервью телекомпании CNN в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.