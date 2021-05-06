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На Украине испугались "ползучей аннексии" Азовского моря со стороны России

В Киеве опасаются, что в ходе недавних учений Москва отработала "окружение и наступательную операцию против" Незалежной.

6 мая 2021, 03:19
<p>Фото © Ministry of Defense of Ukraine</p>

Фото © Ministry of Defense of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Россия может предпринять попытку совершить "ползучую аннексию" Азовского моря, якобы усиливая своё военное присутствие в его акватории. Своими подозрениями он поделился в интервью телекомпании CNN в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает своё военное присутствие там и разрушает торговые пути", — сказал глава украинского МИД.

Кулеба счёл проводившиеся на юге России военные учения отработкой возможных действий против Киева — "окружения и наступательной операции против Украины".

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Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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