На Украине испугались "ползучей аннексии" Азовского моря со стороны России
В Киеве опасаются, что в ходе недавних учений Москва отработала "окружение и наступательную операцию против" Незалежной.
Фото © Ministry of Defense of Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Россия может предпринять попытку совершить "ползучую аннексию" Азовского моря, якобы усиливая своё военное присутствие в его акватории. Своими подозрениями он поделился в интервью телекомпании CNN в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.
"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова. Она постоянно усиливает своё военное присутствие там и разрушает торговые пути", — сказал глава украинского МИД.
Кулеба счёл проводившиеся на юге России военные учения отработкой возможных действий против Киева — "окружения и наступательной операции против Украины".
Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.
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