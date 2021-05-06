"Не заплатив, не уйдёте": Врач рассказал о способе "медицинского" мошенничества

Бесплатные медицинские обследования, которые россиянам предлагают по телефону, часто оказываются уловкой мошенников. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, член Совфеда Владимир Круглый. По его словам, в последнее время из-за эпидемиологической ситуации такие звонки особенно участились, поэтому к ним нужно относиться с особой осторожностью.

"Такие звонки — это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдёт", — рассказал сенатор в беседе с радио Sputnik.

По его словам, частные клиники действительно могут проводить обследования, но добросовестные медицинские организации никогда не станут навязывать свои услуги под видом бесплатных. При этом медик отметил, что бесплатные осмотры всё же существуют и называются диспансеризацией. Они, как правило, проводятся в поликлиниках по месту жительства.

В то же время есть и другие услуги, которые требуют звонка человеку, например, из страховой компании. Речь идёт о привлечении граждан на профилактические осмотры согласно их личному плану, за которым следит страховая компания. В таком случае клиент будет оповещён звонком либо же посредством СМС.

Ранее Лайф рассказывал, что в мобильном приложении МВД России появится мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками.

Авторы