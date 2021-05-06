Россия напомнила США о нелегальном пребывании американских военных в Сирии

Посольство РФ в США напомнило Вашингтону о незаконном пребывании американских военных в Сирии и подчеркнуло, что у Пентагона нет права критиковать легальные действия российских сил в ближневосточной стране. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в "Твиттере".

"Мы хотели бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является незаконным. Таким образом, у США нет какого-либо права критиковать законные действия Вооружённых сил РФ, которые действуют в САР по приглашению сирийского правительства", — указали Пентагону дипломаты.

Так в посольстве ответили на доклад исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла, который обвинил российских военных в нарушении механизма предотвращения конфликтов на северо-востоке Сирии. По утверждению американской стороны, коалиция якобы бывает уведомлена ненадлежащим образом о проезде военного транспорта или пролёте истребителя из России в САР.

Напомним, Россия ведёт в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических группировок и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. Штаты, в отличие от РФ, находятся в САР без приглашения властей данного государства. Ранее российским военным удалось добиться прекращения противостояния между курдским населением и арабами в сирийской провинции Хасеке.

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