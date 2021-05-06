Глава МИД Украины не увидел угрозы для Киева от встречи Путина и Байдена

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не противоречит интересам Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN накануне встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Я понимаю тех, кто обеспокоен [по поводу саммита] из-за отсутствия информации, теорий заговора, врождённого страха предательства. Но я смотрю на него с другой точки зрения — профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идёт вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе", — пояснил Кулеба.

Дипломат увидел плюсы для Украины в предстоящих переговорах лидеров США и РФ. Например, это позволило "выиграть время", поскольку "Путин не будет нарушать правила, пока планируется встреча для обсуждения правил".

Напомним, ранее Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне. Американский лидер заверил журналистов, что его администрация работает над организацией этого саммита. Российский политолог Владимир Оленченко объяснил, какие вопросы могут обсудить Путин и Байден на их возможной встрече.

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