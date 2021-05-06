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"Едет ревизор": Украине предрекли серьёзные проблемы из-за визита Блинкена

Экс-депутат полагает, что глава американской дипломатии вернётся в Вашингтон с "не очень добрым настроем".

6 мая 2021, 03:53
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину может обернуться большими проблемами для киевских властей. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский.

"Этот визит ознакомительный, его цель — познакомиться с руководством Украины. Блинкен приехал, чтобы составить мнение о них. Как человек, в политике опытный, он увидит, что президентская команда никудышная и неквалифицированная, что эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять", заявил Журавский.

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По его мнению, в Киев "едет ревизор — представитель страны, которая имеет полный контроль над Украиной". Бывший нардеп предсказал, что делегация вернётся в Америку с "недобрым настроем" относительно украинского аппарата.

Журавский также указал на признаки колониального государства. Об этом, как отметил экс-нардеп, говорит неспособность президента Украины Владимира Зеленского "напрямую встречаться с любым лидером", а ждать итогов переговоров своих коллег — Путина и Байдена. Он уверен, что "принимаемые за спиной решения очень опасны" для Киева.

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Напомним, глава американской дипломатии Блинкен прибыл на Украину с двухдневным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, высокопоставленными официальными лицами и представителями гражданского общества. Основные мероприятия назначены на четверг.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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