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Названы приложения в смартфоне, которые воруют ваш трафик

Они могут появляться на устройстве незаметно для владельца, к примеру, после посещения некоторых сайтов.

6 мая 2021, 03:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые приложения в фоновом режиме получают обновления данных пользователей, используя их для монетизации. В результате разработчики получают данных больше, чем им разрешили, на этом "съедается" трафик, предупредил заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.

"Есть два типа мобильных приложений: одни действуют в легитимном поле, другие являются вредоносными и воруют данные и трафик. Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы", объяснил эксперт агентству "Прайм".

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Другие могут появляться на смартфоне незаметно для владельца при скачивании данных из непроверенных источников. Косарим советует проверить настройки приложений и самостоятельно наладить возможность передачи данных. Антивирус отлично справляется с задачей контроля расхода трафика, а также защищает от вредоносного ПО, поэтому его стоит установить на смартфон. Однако даже через официальные приложения может "утекать" трафик, в таком случае специалист советует или удалить их, или просто смириться.

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Авторы
Юлия Коновалова

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