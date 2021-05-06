Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Юрист рассказал, как разводят на деньги даже самые надёжные банки

Более ощутимые переплаты совершаются клиентом при оформлении ипотеки. "Нагреть" могут не только при займе, но и при инвестициях.

6 мая 2021, 04:22
<p>Ипотека и деньги. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Ипотека и деньги. Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Банальное отсутствие финансового образования и нежелание вчитываться в договоры по вкладам и кредитам — основная проблема клиентов банков. О том, как кредитные организации разводят людей на деньги, рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"Первый и самый актуальный инструмент в последнее время, на котором банки прилично "нагревают" клиентов, — ипотека. Здесь способов может быть несколько: это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом", — объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Пересмотр ставки в одностороннем порядке прописывается в 95% договоров кредитования, но в случае с ипотекой долг возрастает очень прилично. Также эксперт предостерёг от согласия клиента с условиями страхования и открытием "бесплатной" карты. Так, оформить страховку самому обойдётся процентов на 30 дешевле. Ещё один популярный способ обмана — завышенная ставка по вкладам. На самом деле она будет действовать не всегда, а не более трёх месяцев, после же опустится много ниже той, по которой вклад был открыт до этого.

На сайтах десятков российских банков нашли потенциальную опасность для клиентов

На сайтах десятков российских банков нашли потенциальную опасность для клиентов

Ранее Лайф писал, что банки в России не имеют права штрафовать заёмщиков за досрочное погашение кредита. При этом, если в договоре прописан пункт о штрафе за досрочное погашение, он является недействительным, так как противоречит закону. Между тем аналитики предсказали повышение ипотечных ставок до 9–10%. На этом фоне объёмы выдачи кредитов могут резко сократиться.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1