Юрист рассказал, как разводят на деньги даже самые надёжные банки

Банальное отсутствие финансового образования и нежелание вчитываться в договоры по вкладам и кредитам — основная проблема клиентов банков. О том, как кредитные организации разводят людей на деньги, рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

"Первый и самый актуальный инструмент в последнее время, на котором банки прилично "нагревают" клиентов, — ипотека. Здесь способов может быть несколько: это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом", — объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Пересмотр ставки в одностороннем порядке прописывается в 95% договоров кредитования, но в случае с ипотекой долг возрастает очень прилично. Также эксперт предостерёг от согласия клиента с условиями страхования и открытием "бесплатной" карты. Так, оформить страховку самому обойдётся процентов на 30 дешевле. Ещё один популярный способ обмана — завышенная ставка по вкладам. На самом деле она будет действовать не всегда, а не более трёх месяцев, после же опустится много ниже той, по которой вклад был открыт до этого.

Ранее Лайф писал, что банки в России не имеют права штрафовать заёмщиков за досрочное погашение кредита. При этом, если в договоре прописан пункт о штрафе за досрочное погашение, он является недействительным, так как противоречит закону. Между тем аналитики предсказали повышение ипотечных ставок до 9–10%. На этом фоне объёмы выдачи кредитов могут резко сократиться.

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