Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею
В матче за первое место национальная команда сыграет с Канадой.
Фото © ФХР
Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Матч закончился со счётом 6:5 в пользу команды РФ.
В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).
7 мая в 4:00 (мск) в финале ЮЧМ россияне встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию — 8:1. Отметим, что канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире. А матч за третье место пройдёт между финнами и командой Швеции.
Ранее Лайф писал о том, что шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед чемпионатом мира.
Выбор редакции
Шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед чемпионатом мира
Женская сборная России по кёрлингу одержала пятую подряд победу на чемпионате мира
Не ракета, а петарда: почему Трусова с Плющенко пролетит мимо Олимпиады
"Не заплатив, не уйдёте": Врач рассказал о способе "медицинского" мошенничества
Ребят подбросило в воздух: BMW снёс мотоцикл с тремя подростками под Красноярском
Комментариев: 0