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Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею

В матче за первое место национальная команда сыграет с Канадой.

6 мая 2021, 04:28
<p>Фото © <a href="https://fhr.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФХР</a></p>

Фото © ФХР

Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Матч закончился со счётом 6:5 в пользу команды РФ.

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).

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7 мая в 4:00 (мск) в финале ЮЧМ россияне встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию — 8:1. Отметим, что канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире. А матч за третье место пройдёт между финнами и командой Швеции.

Ранее Лайф писал о том, что шесть хоккеистов покинули расположение сборной России перед чемпионатом мира.

Авторы
Юлия Коновалова

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