Истребитель МиГ-31 перехватил американский самолёт-разведчик над Чукотским морем

Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 для сопровождения стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США в акватории Чукотского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота", — уточнили в центре.

Воздушная цель была идентифицирована российскими пилотами как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Экипаж МиГ-31 сопроводил воздушное судно над акваторией Чукотского моря.

К слову, российские лётчики без труда перехватывают иностранные военные самолёты, которые совершают наблюдательные полёты близ границ РФ. Один из последних таких вылетов состоялся в конце апреля на Дальнем Востоке: истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном.

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