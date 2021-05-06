Истребитель МиГ-31 перехватил американский самолёт-разведчик над Чукотским морем
Российские пилоты сопроводили воздушное судно для недопущения нарушения госграницы.
Фото © Минобороны России
Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 для сопровождения стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США в акватории Чукотского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота", — уточнили в центре.
Воздушная цель была идентифицирована российскими пилотами как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. Экипаж МиГ-31 сопроводил воздушное судно над акваторией Чукотского моря.
К слову, российские лётчики без труда перехватывают иностранные военные самолёты, которые совершают наблюдательные полёты близ границ РФ. Один из последних таких вылетов состоялся в конце апреля на Дальнем Востоке: истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолёт-разведчик над Тихим океаном.
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