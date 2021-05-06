Ребят подбросило в воздух: BMW снёс мотоцикл с тремя подростками под Красноярском

BMW снёс мотоцикл с тремя подростками под Красноярском. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

В посёлке Чунояр Красноярского края в результате столкновения на перекрёстке мотоцикла "Урал" и автомобиля BMW пострадали трое подростков. Об этом сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Фото © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

"16-летний юноша, управляя мотоциклом "Урал", не уступил дорогу автомобилю БМВ, имеющему преимущество движения на перекрёстке, и допустил столкновение. В результате происшествия водитель мотоцикла и двое 15-летних пассажиров доставлены в районную больницу", — уточнили в ведомстве.

Больше всех пострадал подросток, который ехал в боковом прицепе мотоцикла, не предназначенном для перевозки людей. В автомобиле пострадавших нет.

В отношении несовершеннолетнего мотоциклиста составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. В комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту ДТП для привлечения родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП решается. Совокупная сумма штрафов может превысить 19 000 рублей. Оба транспортных средства отправлены на специализированную стоянку.

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