В Индии зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости ковидом

За сутки в Индии коронавирусом заразилось 412 262 человека. Это новый антирекорд. Общее число инфицированных в стране превысило 21 миллион, сообщает Минздрав страны.

Напомним, что ранее там установили антирекорд по смертности из-за ковида. За 24 часа в стране умерло 3780 человек. На данный момент Индия находится на втором месте в мире после США по числу выявленных случаев коронавируса.