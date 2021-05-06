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В Индии зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости ковидом

Страна находится на втором месте по числу заражённых в мире после США.

6 мая 2021, 07:44
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

За сутки в Индии коронавирусом заразилось 412 262 человека. Это новый антирекорд. Общее число инфицированных в стране превысило 21 миллион, сообщает Минздрав страны.

Напомним, что ранее там установили антирекорд по смертности из-за ковида. За 24 часа в стране умерло 3780 человек. На данный момент Индия находится на втором месте в мире после США по числу выявленных случаев коронавируса.

"Им не хватает ресурсов": Вирусолог объяснил причины нового рекорда по ковиду в Индии

"Им не хватает ресурсов": Вирусолог объяснил причины нового рекорда по ковиду в Индии

Согласно последним данным индийского Минздрава, выздоровело более 17,2 миллиона человек, умерло от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысяч человек.

Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

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Города напоминают призраков: проживающие в Индии россияне рассказали о страшной ситуации с ковидом в стране

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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